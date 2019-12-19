34.5 ألف مسكن متوسط احتياجات رأس الخيمة خلال 10 سنوات

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشفت دراسة حديثة أجراها برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع جامعة الشارقة، أن متوسط عدد المساكن المطلوبة للمواطنين في إمارة رأس الخيمة، خلال السنوات الـ10 المقبلة (2020 - 2030)، يبلغ 34 ألفاً و581 مسكناً، فيما يصل متوسط عدد المساكن المطلوبة في الإمارة حتى عام 2040، إلى 51 ألفاً و634 مسكناً.

وينفذ البرنامج حالياً في الإمارة مشروع «حي بطين السمر»، ويتكوّن من ثلاث مجموعات، تضم ستة نماذج سكنية مختلفة بواجهات متنوعة. وتتكون الفلل السكنية من غرفتي نوم وثلاث غرف وأربع غرف نوم، ويوفر الحي السكني الجديد مساحات اجتماعية متنوعة. كما تم اختيار مواصفات ذات جودة ومستوى عالٍ، وتسهم في استدامة المساكن.

ويبلغ عدد مساكنه 888 مسكناً، وبلغت نسبة الإنجاز في مراحله الثلاث نحو 46%.

ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من العام المقبل.

وأوضح البرنامج أن المشروع يمتاز بتنوع النماذج السكنية المستخدمة، ونمط واجهات معاصر وحديث، إضافة إلى قابلية مساكنه للتوسعة الرأسية والأفقية. ويتكون المشروع من مجمع سكني ضخم مختلف الحجم والمقاسات، ويضم الفلل من دور واحد ودورين، ويتضمن جميع اشتراطات الاستدامة.

كما يضم جميع المرافق المطلوبة لمثل هذه المجمعات السكنية، والعديد من المزايا التي تلائم أبناء إمارة رأس الخيمة.

وأنجز البرنامج 44% من المرحلة الأولى التي تضم 354 مسكناً، أما المرحلة الثانية فتشمل مجموعتين A وB، وقد تم إنجاز 43% من المجموعة A التي تضم 240 مسكناً، بينما تم إنجاز 51% من المجموعة B التي تضم 294 مسكناً.

ويعتمد البرنامج مفهوم الأبنية الذكية في الأحياء السكنية، التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة، والحفاظ على البيئة ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي تتبناه الدولة.