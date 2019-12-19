نائب قائد شرطة رأس الخيمة يقدّم تجربته في «شاركني معرفتي»

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

قدّم نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله خميس الحديدي، خلاصة مسيرته المهنية والعملية التي امتدت لأكثر من 40 عاماً خلال ورشة عمل بعنوان «من تجاربي في العمل الشرطي»، ضمن مبادرة شاركني معرفتي التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل سنوات عدة.

واستعرض الحديدي خلال الورشة، بداياته العملية كضابط تحقيق برتبة ملازم في شرطة رأس الخيمة، وانتقاله للعمل في مناصب عدة بوزارة الداخلية، ومن ثم عودته للعمل في شرطة رأس الخيمة وتدرجه في العديد من المناصب بالمجال الأمني والمروري، وصولاً إلى منصبه الحالي.

وأشار إلى أن الهدف من الورشة يتمثل في نقل الخبرات والتجارب العملية الطويلة التي تخلق نوعاً من العلاقات الحميمة مع زملاء العمل إلى الضباط والمنتسبين للجهاز الشرطي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في نشر ثقافة المعرفة وتعزيز التواصل المعرفي بين الرؤساء والمرؤوسين، مشدداً على أهمية الدقة واحترام الآخر والإخلاص في العمل الذي يعتبر بوابة العبور للتميز وتحقيق النجاحات المتواصلة ودعم المسيرة الشرطية والأمنية المتميزة في الدولة.