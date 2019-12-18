نظام جديد لتجنيب زوار دبي طوابير «فحص بصمة العين»

المصدر: دبي - وام

كشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن إقامة دبي بصدد إطلاق نظام جديد لـ«التسجيل التلقائي»، معني بإجراء فحص بصمة العين على جميع المسافرين بواسطة كاميرات ذكية ومتقدمة، الأمر الذي سيمكن الزوار القادمين عبر مطار دبي الدولي من تجنب الوقوف في طوابير الانتظار لإجراء فحص بصمة العين، ضماناً لتوفير الوقت والتدفق السلس للمسافرين.

وأكد المري أن «نظام التسجيل التلقائي» يعمل على تقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها مرور المسافرين في مطارات دبي الدولية بطريقة سريعة ومبتكرة، تحقق سعادة المسافرين.

وقال مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، العميد طلال الشنقيطي: «يتعين على الزائرين إجراء فحص بصمة العين في كل زيارة لهم إلى دولة الإمارات من خلال كاونترات مخصصة عند نقطة مراقبة الحدود، ولا يتوجب على المسافرين الحاصلين على تأشيرة إقامة في الإمارات الخضوع لهذه العملية، لأن بياناتهم الحيوية متوافرة في قاعدة البيانات الرسمية للدولة، كجزء ضمن عملية تقديم بطاقة الهوية الإماراتية».

وأضاف أن نظام التسجيل التلقائي الجديد سيلغي دور الكاونترات، وستتم العملية أثناء مرورهم عبر كاونترات ختم الجوازات، ولن يضطر المسافر إلى الانتظار في الطابور للخضوع لفحص بصمة العين، لأن النظام الجديد سيقوم بتسجيل البيانات البيومترية وتخزينها بشكل تلقائي، ولا يتعين على الزائر إجراء فحص بصمة العين في كل زيارة إلى دولة الإمارات عبر مطار دبي الدولي، ما يسهم في توفير الوقت للمسافرين الزوار أثناء وصولهم إلى مطارات دبي الدولية.

كاميرات جديدة

بدأت إقامة دبي بتنفيذ إجراءات نظام التسجيل التلقائي الجديد من خلال تثبيت كاميرات مطورة في صالات القادمين بمبنى 3 في مطار دبي، وسيتم تثبيت الكاميرات في المباني الأخرى.