المصدر: الامارات اليوم

ضمان

اشتكى متعاملون من ارتفاع تكاليف تمديد الضمان الخاص بشراء الأجهزة الكهربائية المنزلية، خصوصاً تلك الخاضعة للعروض الترويجية، لافتين إلى أن كلفة التمديد لعام واحد فقط تصل إلى نحو 9% من قيمة المنتج قبل الضريبة.

موسيقى

أثنى سكان على التحذيرات الصادرة من الجهات الشرطية، بخصوص تشغيل الموسيقى بأصوات صاخبة داخل المركبات، مبدين انزعاجهم من هذه التصرفات، خصوصاً داخل الضواحي السكنية، وفي أوقات متأخرة من الليل.

شواء

طالب سكان بحظر الشواء داخل الحديقة الكائنة في واحة دبي للسيليكون، لافتين إلى صغر مساحة الحديقة وصعوبة التنزه فيها، بسبب دخان الشواء الكثيف، الذي يشكل مصدر إزعاج للسكان المقيمين بجوار الحديقة مباشرة.

عقود

لاحظ مستأجرون في الشارقة أن بعض المكاتب العقارية والملاك بدأوا يتشددون في تطبيق البنود المتعلقة بالإخلاء، خصوصاً مع كثرة المعروض من الشقق، مشيرين إلى أنهم باتوا يطلبون من المستأجرين إشعارهم بالإخلاء قبل شهرين من انتهاء عقد الإيجار، الأمر الذي يفاجئ الكثيرين منهم، فيضطرون إما لدفع بدل شهرين على سبيل الغرامة، أو تجديد العقد على غير رغبة منهم.

اشتراكات

شكا أهالٍ، في أكثر من إمارة، ارتفاع قيمة الاشتراك الشهري للأنشطة الرياضية في المراكز الصحية الخاصة، بنسب زادت على 25%، قياساً بما كانت عليه خلال فترة الصيف.

مبالغة

تبالغ بعض عيادات الأسنان في كلفة العلاج، لاسيما تلك التي لا يغطيها التأمين، مثل عمليات التقويم، إذ تصل حتى 25 ألف درهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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