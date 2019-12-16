2441 مسكناً فردياً للمواطنين العام الجاري بـ 1.9 مليار درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن إنجاز 2441 مسكناً فردياً للمواطنين، خلال العام الجاري، بكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و953 مليون درهم، فيما ينفذ البرنامج حالياً أربعة أحياء سكنية بثلاثة مليارات و790 مليون درهم في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في البرنامج، المهندس محمد إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المشروعات الإسكانية التي ينفذها البرنامج تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، بتوفير المسكن الملائم، بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات».

وأضاف أن البرنامج ينفذ حالياً أربعة أحياء سكنية، هي «حي المنتزي» السكني في إمارة عجمان، الذي يضم 899 مسكناً بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار درهم، وتبلغ مساحته 955 ألف متر مربع، أما الحي الثاني فهو مشروع الخوانيج «حي التسامح» السكني، في إمارة دبي، الذي يضم 341 مسكناً، بكلفة إجمالية 390 مليون درهم. والحي الثالث، هو مشروع «حي بطين السمر» السكني، ينفذه «البرنامج» في إمارة رأس الخيمة، يضم 888 مسكناً بقيمة إجمالية 1.2 مليار درهم، وينفذ «البرنامج» الحي الرابع، وهو مشروع «حي السيوح 16» السكني، في إمارة الشارقة، الذي يتضمن تنفيذ 818 فيلا، بكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم.

تحديات تنفيذ المشروعات الفردية

في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أبرز التحديات التي تواجه البرنامج في تنفيذ مشروعاته، قال المهندس محمد إبراهيم المنصوري، إن ازدواجية التعاقد تعد التحدي الأكبر، إذ يتعاقد المستفيد مع البرنامج بعقود مختلفة عن تعاقده مع المقاول بحيث يكون السعر مختلفاً، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من المشكلات، إضافة إلى بناء المستفيدين من البرنامج على مساحة أكبر دون الحاجة اليه، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المسكن وزيادة في الكلفة فوق قدرات المستفيد، ما يؤدي إلى تأخر في تسليم المسكن، وعدم توفير السيولة لدى بعض المستفيدين، الأمر الذي يؤدي إلى توقف البناء.

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مليارات درهم كلفة 4

أحياء سكنية ينفذها

«زايد للإسكان» حالياً.