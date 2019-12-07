المصدر: الامارات اليوم

مشاة

شكا مارّة إصرار بعض قائدي السيارات على عدم الالتزام بقواعد المرور، التي تمنح أولوية العبور للمشاة في الأماكن المخصصة لهم على الطرقات، مشيرين إلى أن عدم وجود كاميرات مراقبة في هذه الأماكن يشجعهم على ذلك.

إثراء

رفضت دائرة التعليم والمعرفة على مدار 21 يوماً، الإجابة عن أسئلة «الإمارات اليوم»، بخصوص شكاوى على التسجيل في برامج إثراء الطلبة، وأصدرت بعد ذلك بياناً صحافياً عن عزمها التوسع في قبول طلبة في البرنامج، لإظهار الموضوع كأنه مبادرة من الدائرة، والإيحاء بعدم وجود شكاوى متكررة.

مسبح

اشتكت ولية أمر تلميذ قيام إحدى المدارس الخاصة في منطقة المشرف بأبوظبي، بتأجير المسبح إلى أحد المدربين، دون فرض اشتراطات تضمن أمن وسلامة الأطفال، ما عرّض ابنها للخطر، نتيجة انزلاقه، بسبب عدم وجود مشرف للأمن.

حديقة

اشكت مرتادات حديقة الراشدية في إمارة عجمان، انتشار ظاهرة جلوس العازبين على المسطحات العشبية المواجهة لمدخل الحديقة، خصوصاً في الفترات المسائية، وأيام العطل، ما يسبب لهن حرجاً.

تدريس

أفاد قارئ بأنه اضطر إلى الاستعانة بمدرسين خصوصيين لتدريس ابنته الطالبة في الصف الـ12 بإحدى المدارس الخاصة في الشارقة، على الرغم من أنها متفوقة، ومن الأوائل، بسبب تأخر المدرسة في استكمال المنهج الدراسي، ما اضطر المدرسين إلى الضغط على الطلبة بإعطائهم جرعات مكثفة من المعلومات، بهدف السعي لإنهاء المنهج.

صناديق

انتقد سكان في أماكن مختلفة من إمارات الدولة، وضع صناديق القمامة في مداخل بعض البنايات، ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة، ويزعج الداخلين إليها، والخارجين منها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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