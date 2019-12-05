«الشارقة للاتصال الحكومي» يستقبل ملفات المرشحين حتى 2 يناير المقبل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن استقبال ملفات المرشحين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى 2 يناير 2020، بهدف إتاحة المجال لأكبر عدد من المشاركات في الفئات الجديدة التي تمت إضافتها للجائزة، ومنح الوقت الكافي للجمهور، للتعرف إلى قنوات استقبال الملفات، وشروط الترشح الجديدة، ومعايير الفوز بهذه الفئات.

وقالت مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، جواهر النقبي، إن الجائزة التي تتبنى استراتيجية التوسع على المستوى الإقليمي والعالمي، استحدثت فئات وآليات جديدة، للمشاركة بها لإتاحة مجال أكبر لتعزيز قدرتها على تحقيق هدفها الرئيس، المتمثل في تطوير منظومة اتصال حكومي على المستوى العالمي.