«مجتمعية أبوظبي» تُلزم مهناً ومنشآت بالتسجيل في قاعدة بيانات الرعاية الاجتماعية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات منشآت الرعاية الاجتماعية، وجميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، لخمس فئات وظيفية، تشمل: الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي خارج نطاق القطاع الصحي، والمرشد الاستشاري الاجتماعي، وموظف الرعاية، بالإضافة إلى المعالج النفسي أو الاجتماعي، مشيرة إلى أنها فعّلت نظام تسجيل المهنيين والمنشآت ومقدمي الرعاية الاجتماعية، بهدف جمع المعلومات عن الوضع الحالي، فيما يخدم تطوير تصور شامل عن الخدمات الاجتماعية المقدمة في الإمارة والعمل على تحسينها.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة جودة الرعاية الاجتماعية بالدائرة تعمل على تطوير الأنظمة والمعايير الخاصة بمنشآت الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، والمهنيين العاملين بهذا المجال، وذلك من خلال تصميم المعايير ومتطلبات الترخيص، لتمكين مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية المعنيين من الحصول على ترخيص لممارسة العمل في إمارة أبوظبي.

وأشارت الدائرة إلى أن المرحلة الحالية للتسجيل، تعتبر فرصة مهمة لمقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية (المهنيين والمنشآت) في إمارة أبوظبي، حيث ستمكنهم من المشاركة في تطوير المعايير والمتطلبات الخاصة بإصدار الترخيص، من خلال تزويد الإدارة بالبيانات الصحيحة، التي تعكس واقع سوق الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ما يمكن الإدارة من وضع متطلبات الترخيص الواقعية، وضمان الاستمرارية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن التسجيل متاح لجميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية (وغيرها من الخدمات المرتبطة)، من المهنيين والمنشآت في القطاع العام والخاص والقطاع الثالث (مؤسسات النفع العام غير الحكومية)، العاملين منهم بإمارة أبوظبي، لافتة إلى أن إجراءات التسجيل لن تؤثر في أي تراخيص مهنية أخرى، بحوزة الأشخاص الذين سيقومون بعمليات التسجيل.

واستثنت الدائرة مهن: المعالج الطبيعي، المعالج المهني، الأخصائي النفسي العلاجي، معالج النطق، الممرض، ومعلم الاحتياجات الخاصة، من التسجيل لكونها لا تعتبر مهن رعاية الاجتماعية، فيما ألزمت العاملين بمهن الرعاية الاجتماعية، في القطاع الصحي أو التعليمي أو الأكاديمي، الحكومي والخاص، بالتسجيل.

وحددت الدائرة أربع فئات لمنشآت الرعاية الاجتماعية الواجب تسجيلها، تضمنت منشآت الرعاية والعلاج، والتي تقدم بعض خدمات الرعاية الاجتماعية، ويقضي فيها المنتفع عدداً من الساعات لتلقي خدمات الرعاية المؤقتة، ومنشآت الدعم والإيواء التي تقدم خدمات الإيواء المؤقت أو الدائم للمنتفعين، ومنشآت الخدمات المجتمعية التي تتم فيها الاستعانة بالمهنيين، لتقديم خدماتهم خارج المنشأة، بالإضافة إلى منشآت الخدمات الرقمية والهاتفية التي يتم تقديمها إلكترونياً أو عن طريق الهاتف.

وأكدت الدائرة أهمية المعلومات التي ستوفرها عمليات التسجيل، حيث سيتم استخدامها في دراسة الوضع الحالي بالإمارة، ما يسهم في عملية وضع وتطوير المواصفات والمعايير الخاصة بالترخيص، وتوفير الخدمات الاجتماعية العالية الجودة.

فوائد التسجيل

أكدت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي أن الغرض من التسجيل، يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمهنيين والمنشآت العاملة بمجال الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وضمان التزام العاملين في هذا المجال بالمعايير المطلوبة، إضافة إلى فهم الوضع الحالي لاحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى العمل على استكمال مشروع الترخيص، والذي سيقفز بمجال الرعاية الاجتماعية إلى مرحلة جديدة من النضج في الأداء وتقديم الخدمات المطلوبة.

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فئات، من منشآت الرعاية الاجتماعية، واجب تسجيلها.