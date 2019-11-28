8050 منفعة سكنية للمواطنين في أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان أن حصيلة ما تم اعتماده من منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، خلال الأشهر الستة الأخيرة، بلغت 8050 منفعة سكنية، بينها 6000 قرض سكني، و250 مسكناً، و1800 قطعة أرض سكنية، بإجمالي 11.6 مليار درهم، مشيرة إلى أنها تواصلت مع كل المواطنين المستفيدين من الدفعة الثالثة للقروض والمنح والأراضي السكنية، الذين يبلغ عددهم 5000 مواطن، والانتهاء من إخطارهم بأحقيتهم في المنافع السكنية، عن طريق الرسائل الهاتفية النصية.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول من أمس، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراض سكنية، بقيمة نحو 6.6 مليارات درهم، لأكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي.

وأفادت الهيئة بأن اعتماد الحزمة الثالثة للمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، يأتي انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وأشارت إلى أن اعتماد الدفعة الثالثة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، يؤكد اهتمام وحرص القيادة بشؤون المواطنين، وضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، وهو الهدف الأسمى، والغاية النبيلة التي سعت إليها القيادة، لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تندرج ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتحقيق تطلعات القيادة في الدفع بعجلة التنمية في الإمارة، وتعزيز سعادة المواطنين.

قروض ومساكن

أفادت هيئة أبوظبي للإسكان بأن آلية توزيع القروض التي تتبعها، تراعي الربط مع مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية، بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، تماشياً مع الهدف الرابع لخطة أبوظبي، الذي يندرج ضمن قطاع التنمية الاجتماعية، بعنوان «تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع»، لافتة إلى أنها تعمل على إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات لتوفير أفضل الخدمات الإسكانية للأسر المواطنة.