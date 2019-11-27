مواقف أبوظبي مجانية خلال إجازة اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن مجانية المواقف بدءاً من الأحد المقبل إلى الساعة 7:59 دقيقة من صباح الأربعاء المقبل بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد واليوم الوطني.

وأكد المركز ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، إضافةً إلى عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً حتى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات.

وأفاد المركز بأنه سيتم إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين أثناء الإجازة بدءاً من الأحد الأول من ديسمبر على أن يستأنف العمل في يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.

