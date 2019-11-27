«بنك الإمارات للوظائف» يمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، «بنك الإمارات للوظائف»، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام كل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص منح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة، ويأتي ضمن حزمة القرارات الجديدة لدعم ملف التوطين.

ويعد «بنك الإمارات للوظائف» منصة حكومية إلكترونية تتيح للمواطنين التقديم بشكل مباشر على الوظائف التي تعرضها المنشآت الحكومية والقطاع الخاص، ضمن مجموعة المهن المستهدفة بالتوطين، وعددها 160 مهنة، تضم 5000 مسمى وظيفي، وذلك وفقاً لآلية تتشارك في تنفيذها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بما يعطي المواطنين أولوية التعيين في وظائف المهن المستهدفة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من «بنك الإمارات للوظائف»، حيث ستشمل هذه المرحلة توجيه 160 جهة بعرض وظائفها ضمن البنك، وهي الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية من مؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية، فضلاً عن شركات مساهمة عامة والمصارف الوطنية، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية في بداية الربع الثاني من العام المقبل، حيث ستشمل هذه المرحلة كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

وبحسب آلية عمل «بنك الإمارات للوظائف»، فإن الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة ملزمة بالإعلان عن الوظائف التي تطلب التعيين فيها، ضمن مجموعة المهن المستهدفة في «البنك»، حيث بإمكان المواطن الراغب في العمل الدخول إلى موقع «aejob.ae»، واستعراض الوظائف المعلن عنها، ومن ثم التقديم بشكل مباشر على الوظيفة المناسبة له.

وتجري الجهات التي تعلن عن الوظائف، مقابلات وظيفية مع المواطن الذي تتوافق مؤهلاته وقدراته مع متطلبات الوظيفة المطلوبة، وفي حال اجتيازه للمقابلة تستكمل إجراءات تعيينه من قبل الجهات المعلنة.

آلية ملزمة

تُلزم آلية عمل «بنك الإمارات للوظائف» الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة، بتوضيح الأسباب التي تقف وراء عدم اجتياز أي مواطن للمقابلة الوظيفية، قبل السماح لها بتعيين غير المواطن في الوظيفة المعلن عنها، وذلك كله خلال خمسة أيام عمل.

• الجهات الحكومية والخاصة المستهدفة ملزمة بالإعلان عن الوظائف لديها في «البنك».