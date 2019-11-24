8 فوائد لحجز مركبة الأجرة في دبي عن طريق "هلا"

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحويل خدمات مركز الحجز والتويع بكاملها الى نظام الحجز "هلا"، وهو مشروع مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كريم يمكن المتعاملين من الحجز عبر تطبيق كريم.

وأعلنت الهيئة ان التحول يهدف الى توفير خدمة حجز المركبات في دبي بمميزات أكثر تطورا وكفاءة.

وسيبدأ العمل بالتحول الى الحجز من خلال نظام هلا في 7 ديسمبر المقبل.

ويمكن تلخيص المزايا التحول بالحجز عم طريق تطبيق كريم بما يلي:

•تأكيد عملية الحجز خلال 10 ثوان في المتوسط مقابل 2 إلى 3 دقائق عبر مركز الحجز.

•زمن انتظار وصول المركبة من 2 إلى 3 ثوان في المتوسط.

•إمكانية حجز الأجرة بالتقريب باستخدام خريطة النظام والذي يظهر في تطبيق كريم قبل تأكيد الحجز.

•التعرف على تفاصيل السائق التي تظهر قبل وصول السائق.

•متابعة آنية تحرك مركبة الأجرة والحصول على إشعار عند وصول السائق.

•تقييم الرحلة والسائق حيث بإمكان المتعامل تقييم الرحلة عند نهايتها.

•إمكانية الدفع إما عبر ربط المتعاملين لبطاقات ائتمانهم مع تطبيق كريم لسلاسة الدفع، أو الدفع نقداً.

•الحصول على مكافآت إما عبر اكتساب واستهلاك النقاط للمزيد من رحلات هلا أو الحصول على عروض أخرى من برنامج ولاء شركاء كريم.