المصدر: الامارات اليوم

حقيبة

قال قارئ إنه اشترى حقيبة رياضية من موقع إلكتروني، ودفع ثمنها ببطاقته الائتمانية، على أن تصله خلال ثلاثة أيام، لكنه تلقى بعد يومين رسالة من الموقع، تفيد بتأخر التسليم يومين آخرين، تلتها رسالة تخبره بإلغاء الطلب لعدم توافر المنتج، دون أن يعيد ثمنها، حتى بعد مرور أسبوعين على ذلك.

أشجار

طالب سكان بدبي بتشذيب الأشجار التي لديها جذوع ممتدة بالشوارع، والمحاذية لبعض البنايات والمساجد، مشيرين إلى أن هذه الجذوع يمكن أن تسبب أذى لهم، إذا اصطدموا بها، حال عدم الانتباه.

مناهج

بعد مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر على بداية العام الدراسي، استلم طلبة إحدى المدارس الخاصة في عجمان، أخيراً، كتباً مستعملة من مناهج اللغة العربية، على الرغم من دفعهم رسوم الكتب الدراسية منذ شهر سبتمبر الماضي.

فحص

أطلقت وكالة سيارات في رأس الخيمة عرضاً لعملائها، بإجراء فحص شامل للمركبات، كل ثلاثاء بشكل مجاني، شرط أن يتم الحضور للورشة خلال الفترة الصباحية، أو دفع 300 درهم، حال إجراء الفحص في بقية أيام الأسبوع.

دراجات

لاحظ سكان بدبي قيام البعض بقيادة الدراجات الهوائية على طرق مخصصة للسيارات، خصوصاً في منطقة الوصل، ما يتسبب في تعطل سير السيارات، وتعريض حياة من يقودون السيارات والدراجات للخطر.

مرافق

طالب أولياء أمور طلبة، في مدارس خاصة بأبوظبي، الجهات المعنية بتنظيم زيارات مفاجئة للمدارس، للتأكد من نظافة المرافق، خصوصاً دورات المياه، لأن بعض المدارس تفتح جزءاً من مرافقها للطلبة، وتغلق الجزء الآخر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com