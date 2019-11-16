المصدر: الامارات اليوم

أسماك

أبدى مستهلكون استغرابهم من تفاوت أسعار الأسماك بين المتاجر الكبرى، مدللين على ذلك بعرض كيلو «البلطي المصري» بـ17 درهماً في أحد المتاجر، في حين يباع في متجر آخر بتسعة دراهم فقط.

رسوم

اشتكى نادي دبي لأصحاب الهمم عدم قيام اتحاد لعبة فردية بمد يد العون للاعبي ولاعبات النادي، والمطالبة بسداد رسوم العضوية، ورسوم المشاركة في البطولات المحلية، من دون مساعدة هذه الفئة على المشاركة في الأنشطة المحلية، ودمجها مع بقية أفراد المجتمع.

تعنيف

عنّف مدرب أحد لاعبيه خلال محاضرة كان يلقيها على الفريق، الأسبوع الماضي، وذلك بعدما اكتشف أن اللاعب أدخل هاتفه المتحرك إلى داخل القاعة، وكان يبادل أصدقاءه الرسائل عبر «واتس أب»، أثناء شرح أخطاء الفريق في المباراة الأخيرة بالدوري.

تسول

لاحظ قارئ قيام أشخاص بالتسول في المنطقة القريبة من محطة الخليج التجاري، ويستخدمون سيارات لا تحمل أرقام الإمارات، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات تكررت أخيراً على نحو لافت.

فاكهة

رصد متسوقون قيام أشخاص داخل المتاجر الكبرى بتذوق أنواع من الفاكهة الموجودة، وقضم بعضها وترك المتبقي منها على منصات العرض، الأمر الذي أثار استياءهم، ودفعهم للمطالبة بالرقابة على هذه الفئة.

دراجات

قال سكان في الفجيرة إنهم بدأوا يلحظون قيام بعض النساء من الجنسيات الآسيوية بقيادة الدرجات النارية، ورجحوا عدم حملهن رخص قيادة، الأمر الذي يستدعي المراقبة، حفاظاً على السلامة العامة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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