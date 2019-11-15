إنشاء محطة للحافلات في السطوة ومبنى مواقف بعود ميثاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدء الأعمال الإنشائية لتنفيذ محطة حافلات ومبنى مواقف متعدد الطوابق في محطة السطوة للحافلات العامة، وقرب محطة المترو، في عود ميثاء، مشيرة إلى إغلاق ساحة المواقف في المحطة بدءاً من أمس حتى نهاية أكتوبر المقبل.وأوضحت أنها بدأت إغلاقاً جزئياً لساحة المواقف في محطة السطوة على مرحلتين، بدأت الأولى، أمس، وتنتهي في أكتوبر المقبل، وتشمل إغلاق 84 موقفاً، مع الإبقاء على 131 موقفاً متاحة، أما المرحلة الثانية فتبدأ بإغلاق 131 موقفاً مع توفير بدائل تتضمن 29 موقفاً سطحياً.

وتابعت أنها تعتزم إغلاق ساحة المواقف في منطقة عود ميثاء جزئياً، خلال الفترة نفسها، مع توفير بدائل تتيح استخدام المواقف المجاورة للموقع، وعددها نحو 500 موقف.

وأكدت أن إنشاء محطات جديدة للحافلات وإعادة هيكلة المواقف في السطوة وعود ميثاء، سيسهمان في تعزيز ودعم استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق بنية تحتية متكاملة.