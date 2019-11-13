شرطة الشارقة تؤمّن المساكن من السرقة بالتوعية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملة توعية بشأن حماية المساكن قيد الإنشاء من جرائم السرقة، بالتعاون مع بلدية الشارقة، بعد أن كشف التحليل الإحصائي في شرطة الشارقة عن وجود عدد من الجرائم من هذا النوع، التي يشكل الإهمال أحد أبرز مسبباتها.

وقال مدير عام العمليات الشرطية، العميد محمد راشد بيات، إن الحملة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، ورفع نسبة الشعور بالأمن، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بالظواهر السلبية، والإسهام الفعال في الحد منها، ودرء مخاطرها.

وأشار إلى أهمية دور الوعي الأمني لدى الجمهور في دعم جهود مكافحة الجريمة في سبيل تعزيز الأمن، وذلك من خلال إدراك أهمية التكاتف مع رجال الشرطة، في مواجهة الظواهر السلبية المختلفة، والإسهام الإيجابي في الحد من هذه الجرائم، خصوصاً أن الإحصاءات بيّنت أن الإهمال من جانب بعض المؤسسات ومُلاك المساكن قيد الإنشاء، وعدم اتخاذهم التدابير الوقائية، قد يسهمان بشكل مباشر في وقوع جرائم سرقة هذه المساكن.