9 جهات حكومية تشارك في «معرض المدن الذكية» ببرشلونة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك «دبي الذكية» على رأس وفد يضم إلى جانبها ثماني جهات تابعة لحكومة دبي في فعاليات «معرض المدن الذكية» في دورته التاسعة، والذي ينعقد في برشلونة من 19 وحتى 21 نوفمبر 2019.

ويشكل الملتقى السنوي الرائد لقادة المدن الذكية، منصة مثلى لاستعراض إنجازات استراتيجية المدينة الذكية خلال العام الماضي، ومخرجات التعاون بين ذوي العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي، تماشياً مع توجيهات قيادة الدولة.

وقالت مدير عام «دبي الذكية» الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «نلتزم في (دبي الذكية) بالمشاركة في الفعاليات العالمية المرموقة مثل (معرض المدن الذكية) في برشلونة، الذي يجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع المدن الذكية العالمي، حيث تشكل هذه اللقاءات فرصة لاستكشاف الإنجازات التي حققها زملاؤنا حول العالم، وعرض التحولات الذكية المتسارعة التي أنجزناها نحن في دبي ضمن إطار رسالتنا الرامية إلى جعل الإمارة المدينة الأسعد والأذكى في العالم».

ويتيح جناح «دبي الذكية» لزواره فرصة الاطلاع على المبادرات والخدمات التي تقدمها، واستكشاف مدى تأثير استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية على حكومة الإمارة، حيث نجحت 15 جهة حكومية في خفض استهلاك الورق بنسبة 65.53% منذ يونيو 2019، كما انضمت 10 جهات أخرى للمشاركة في جهود خفض استهلاك الورق بنسبة 50% بحلول أبريل 2020. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى إنهاء جميع المعاملات الورقية الحكومية بحلول عام 2021.