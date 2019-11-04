المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

سرعة

اشتكى سائقون من الحد الأقصى للسرعات على بعض الجسور الجديدة في شارعَي «الخيل الأول» و«لطيفة بن حمدان»، مشيرين إلى أن الحد الأقصى للسرعة يصل في بعض الأوقات إلى 40 كيلومتراً في الساعة فقط، رغم أن تلك الطرق تتحمل سرعات أعلى بحسب رؤيتهم.

تنمّر

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة، وزارة التربية والتعليم، بإلزام المدارس بتقسيم الطلبة في وقت الاستراحة، بين المراحل التعليمية المختلفة، لتفادي حدوث تنمر من طلبة الثانوية على نظرائهم في المرحلة الإعدادية.

سيارات

اشتكى سكان بمنطقة الجرف في عجمان من استخدام بعض السيارات آلة التنبيه بشكل مزعج، لاستدعاء بائعين من متجر لبيع مستلزمات التدخين في المنطقة، وذلك على الرغم من وجود لافتة بالقرب من المتجر ومواقع وقوف السيارات، تتضمن علامة منع استخدام آلات التنبيه.

إنترنت

لاحظ متعاقدون مع باقات إنترنت على الهاتف المتحرك، سرعة انتهاء الحزم المخصصة لهم بشكل متسارع، في الآونة الأخيرة، بشكل فاق المعتاد في الأشهر الماضية.

رقابة

أفاد مستهلكون في أم القيوين بأن قسم الخضراوات في أحد المتاجر المعروفة، يعرض خضراوات غير طازجة وتصل إلى حد التعفن، مطالبين برقابة صارمة يومية على المحال التجارية ومصادرة المنتجات التالفة.

مواقف

طالب متسوقون هيئة الطرق والمواصلات في دبي بفرض رقابة على مواقف السيارات في المجمعات التجارية، نظراً إلى عدم اكتراث العديد من الزوار بوضع سياراتهم في الأماكن المحددة، ما يعيق الكثيرين عن إيجاد مواقف لصف سياراتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com