«الأرصاد»: الإعصار المداري يتحرك في بحر العرب مصحوباً بسحب ممطرة

المصدر: أبوظبي ـ وام

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن الإعصار المداري -الذي وصل إلى الدرجة الرابعة- يتحرك في وسط بحر العرب وموقعه عند خط عرض 18.4 درجة شمالاً وخط طول 64.8 درجة شرقاً بسرعة 12 كم/‏‏س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 230 - 240 كم/‏‏س يصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز -في تقرير له عن الحالة المدارية «كيار» في بحر العرب- استمرار تحرك الإعصار المداري باتجاه غرب - شمال غرب إلى غرب بحر العرب، حيث يتحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة ثم إلى الدرجة الثانية، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 - 200 كم/‏‏س خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وحول التأثير المتوقع على الدولة، قال المركز إن البحر سيكون مضطرباً في الساحل الشرقي للدولة من الثلاثاء إلى الخميس، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي.