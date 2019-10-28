«انتخابات استشاري الشارقة» تعتمد 189 طلب ترشيح بينهم 41 امرأة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس، عن القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس 2019 التي ضمت 189 مرشحاً بينهم 41 امرأة، من مختلف الدوائر الانتخابية التسع الموزعة على إمارة الشارقة بعد استكمال التحقق من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة لعملية الترشح.

واعتمدت اللجنة العليا برئاسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، بحضور أعضائها، أسماء المترشحين في القائمة الأولية لانتخابات المجلس الاستشاري.

وأشار بن نصار إلى أن اعتماد القائمة الأولية للمرشحين جاء بعد عمليات تدقيق لطلبات المسجلين للترشيح عن الهيئات الانتخابية التسع، وجرى دراسة كل طلب على حدة والتحقق من مدى مطابقته للشروط التي حددها قانون إنشاء المجلس الاستشاري ومرسوم تنظيم الانتخابات.

وبيّنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن القائمة الأولية المعتمدة للمرشحين الذين يحق لهم خوض السباق الانتخابي توزعت على الدوائر الانتخابية التسع في إمارة الشارقة على النحو التالي: الشارقة 69 مرشحاً، الذيد 13مرشحاً، مليحة تسعة مرشحين، البطائح ستة مرشحين، خورفكان 36 مرشحاً، كلباء 21 مرشحاً، المدام 12 مرشحاً، دبا الحصن 17 مرشحاً، الحمرية ستة مرشحين. وتظهر قائمة الاعتماد الأولية لطلبات الترشيح، أن نساء مدينة الشارقة سجلن أكبر عدد في الترشيح لانتخابات المجلس الاستشاري بـ 18 امرأة، وبسبع من كلباء، وست من خورفكان، وست من دبا الحصن وامرأتين للحمرية، وامرأة واحدة لكل من البطائح والمدام. وبما يتعلق بالفئة العمرية فقد تم اعتماد 47 مرشحاً ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً منهم 13 من الشارقة وخمسة من كلباء واثنان من الذيد وأربعة من المدام وستة من مليحة و10 من خورفكان وأربعة من دبا الحصن، وواحد من البطائح، واثنان من الحمرية. ووصل عدد من تراوح أعمارهم بين 40-60 عاماً إلى 132 مرشحاً منهم 54 من الشارقة و24 من خورفكان و15 من كلباء و11 من دبا الحصن وأربعة من الحمرية وثلاثة من مليحة وثمانية من الذيد وخمسة من البطائح وثمانية من المدام. وأدرجت القائمة الأولية 10 مرشحين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، من مدينة الشارقة اثنان، والذيد ثلاثة، واثنان من خورفكان، وواحد من كلباء، واثنان من دبا الحصن. ووفقاً للجدول الزمني الذي أقرته اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في وقت سابق، فإنه سيتم الإعلان عن الأسماء بقائمة نهائية في تاريخ 31 أكتوبر الجاري.

نساء مدينة الشارقة سجلن أكبر عدد في الترشيح بـ 18 امرأة.