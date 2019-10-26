المصدر: الامارات اليوم

ترجمة

أكد مراجعون عرب، لمستشفيات ومراكز طبية في أبوظبي، عدم توافر خدمة الترجمة بشكل مستدام مع الأطباء الأجانب، خصوصاً في أقسام الطوارئ، ما يعيق إيصال شكواهم بشكل واضح للطبيب، وفهمهم حالتهم الصحية، وطريقة العلاج.

مواقف

شكا صحافيون وإعلاميون، من جهات محلية مختلفة، عدم توافر مواقف مجانية كافية تابعة لمركز دبي التجاري العالمي، مع امتلاء المساحات المتوافرة بشكل سريع، خلال فترات المعارض، ما يضطرهم إلى استخدام المواقف المدفوعة، التي تكلفهم مبالغ كبيرة مع قضاء أوقات طويلة، نظراً لطبيعة عملهم لمتابعة فعاليات المعارض.

«سكوتر»

أثنى مرتادون لممشى كورنيش منطقة الميناء في الشارقة، بالقرب من منطقة سوق «الجبيل»، على انتشار وضع أجهزة «سكوتر» كهربائي، في مناطق مختلفة بالممشى، ما يضيف أنشطة جديدة للاستخدام بالمنطقة.

عروض

لجأت سلسلة من متاجر لبيع اللحوم والدواجن، أخيراً، إلى طرح عروض تخفيضية، بنسب كبيرة على أسعار منتجاتها من اللحوم، وتوزيع مطبوعات بتلك العروض على نطاق موسع، في إطار تنشيط مبيعاتها، وزيادة استقطاب المستهلكين.

روائح

قال سكان، في منطقة الخان بالشارقة، إن تناثر بعض المخلفات حول صناديق تجميع القمامة بالقرب من مداخل البنايات يتسبب في انتشار روائح كريهة، مطالبين بنقل الصناديق بعيداً عند المداخل، وزيادة الاهتمام برفع المخلفات من حولها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com