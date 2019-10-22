«البنية التحتية» تنفذ 4 مشروعات اتحادية بـ 315 مليون درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

تنفذ وزارة تطوير البنية التحتية، أربعة مشروعات لمباني جهات حكومية وطرق اتحادية، في إمارتي الشارقة وعجمان، بكلفة 315 مليوناً و41 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منها وتسليمها خلال تسعة أشهر، في الفترة من شهر مارس حتى شهر يوليو المقبلين، وتشمل المشروعات إنشاء مبنى للقيادة العامة لشرطة الشارقة، وإضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية (المنطقة الجنوبية) في منطقة مزيرعة بالشارقة، وتطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى (تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان)، والمرحلة الثانية من الطريق الاتحادي (E88).

وقالت مديرة المنطقة الجنوبية في الوزارة، المهندسة منيرة عبدالكريم، لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة، إلى تحقيق الريادة والتفوق في مختلف المجالات لدولة الإمارات دولياً، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وتحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين.

وأضافت أن المشروعات الأربعة التي تنفذها الوزارة في الشارقة وعجمان، تتنوع بين إنشاء مبانٍ وتطوير طرق اتحادية، وتحقق الوزارة فيها أفضل المعايير العالمية.

وأفادت بأن كلفة مشروع إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، تبلغ 167 مليوناً و264 ألفاً و712 درهماً، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 39.33%، ومن المتوقع الانتهاء منه وتسليمه خلال شهر يونيو المقبل، ويتكون المشروع من مبنى رئيس، وأخرى للعمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة وأعمال خارجية وأسوار.

فيما تبلغ كلفة مشروع إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية، بمزيرعة في الشارقة، 16 مليوناً و241 ألفاً و480 درهماً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 77%، ومن المتوقع الانتهاء منه في مارس المقبل، وتتكون أعمال الإضافات من المبنى الرئيس الذي يضم طابقاً أرضياً وطابقين متكررين، ومبنيي خدمات، وغرفة حارس، وأعمال السور.

وأشارت عبدالكريم إلى أن الوزارة تستخدم في المشروع مواد وابتكارات عدة، منها وضع خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها، والسعي نحو تقليلها والتوجيه نحو إعادة تدويرها، واستخدام إنارة موفرة للطاقة (LED)، وعزل حراري للجدران الخارجية والأسطح، وتطبيق تقنية الأصباغ الممتصة لثاني أكسيد الكربون.

ولفتت إلى أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروعي طرق، أحدهما تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى، تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان، بكلفة 49 مليوناً و416 ألفاً و974 درهماً، ووصل نسبة الإنجاز فيه 34.2%، ومن المتوقع الانتهاء منه وتسليمه في مارس المقبل، والثاني هو المرحلة الثانية من الطريق الاتحادي (E88) الشارقة - الذيد - مسافي ( طريق البطائح)، بكلفة 82 مليوناً و118 ألفاً و168 درهماً، بنسبة إنجاز 19.56%، ومن المتوقع الانتهاء منه وتسليمه في يوليو المقبل.

واقع افتراضي

أفادت مديرة المنطقة الجنوبية في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة منيرة عبدالكريم، بأن الوزارة تنفذ في مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، ابتكارات عدة، أهمها تطبيق مبادرة «مشروع 360»، التي تعني استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بُعد، إضافة إلى استخدام إضاءات طبيعية وإضاءة «LED» في مكاتب الموقع الإنشائي.