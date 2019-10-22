حمدان بن محمد يوجه بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمتعاملين عبر تطبيق «دبي الآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي حققت نجاحات كبيرة، في إطار استراتيجية تطوير العمل الحكومي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تضع راحة الناس وسعادتهم في قمة الأولويات، حيث تواصل الإمارة تحديث مفاهيم وقدرات العمل الحكومي، بتوظيف أحدث التقنيات ووفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لتقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة وعالية الجودة.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن الأرقام تظهر النجاح الذي حققته دبي في تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، وتحويل أهدافها إلى إنجاز ملموس، حيث تجاوزت عائدات الخدمات الحكومية المُقدمة عبر تطبيق «دبي الآن» الموحد؛ وعددها 88 خدمة ضمن 10 قطاعات حياتية، أكثر من أربعة مليارات درهم، وذلك بفضل الدور الريادي لـ«دبي الذكية» في تعزيز وقيادة جهود الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في دبي بمجال التحول الرقمي.

ووجّه سموه بتوحيد واجهة التطبيقات الحكومية، وتقديم كل الجهات جميع خدماتها عبر نافذة واحدة ممثلة في تطبيق «دبي الآن»، تماشياً مع نضج التجربة الرقمية الحكومية في دبي، وما يتطلبه ذلك من تقديم خدمات عالية الجودة، تختصر الوقت والجهد اللذين يقضيهما الأفراد أمام عشرات التطبيقات لإنجاز معاملاتهم.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بالنجاحات المتحققة ضمن مسار التحول الكامل للحكومة اللاورقية، وتقديره لجهود دبي الذكية في هذا الخصوص، وكل من أسهم في تحويل هذا الهدف إلى واقع، وقال سموه: «اطلعت على آخر مستجدات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ووجهت الجهات الحكومية بالعمل مع مكتب دبي الذكية، لتوفير جميع خدمات المتعاملين على تطبيق (دبي الآن)، والعمل على الإغلاق التدريجي لتطبيقات المتعاملين المنفردة والحد من تطوير تطبيقات جديدة، وننتظر من الجميع التعاون وتضافر الجهود لإنجاز التحوّل اللاورقي الكامل لمنظومة العمل الحكومي في دبي بحلول 12 ديسمبر 2021».

من جهتها، أعربت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، عن شكرها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه وتشجيعه على متابعة مستوى الإنجاز المتحقق في «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سموه في فبراير 2018، بهدف تحقيق التحوّل الرقمي الكامل لجميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية والاستغناء عن الأوراق بنسبة 100%، لما لذلك من أثر في تعزيز قدرات العمل الحكومي، والتيسير على المتعاملين، وتحقيق أعلى معدلات رضاهم، فضلاً عن الأثر الإيجابي الكبير في البيئة بتقليل الاعتماد على الأوراق والانخفاض في نسبة استهلاكها بالعمل الحكومي إلى الصفر.

وقالت: «تحدّي الذات بهدف التطوير مهمة يومية لنا في دبي، وبينما لايزال كثير من قادة مدن العالم يشككون بإمكانية الاستغناء عن الورق بالكامل بهذه السرعة، نجحنا بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وجهود الشركاء الحكوميين بتقديم نموذج عالمي يُحتذى مدعّم بالنتائج على الأرض، ونتطلع لاستكمال التحوّل اللاورقي بالتعاون مع شركائنا من كل الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية لتوحيد واجهة التطبيقات الخدمية الحكومية عبر (دبي الآن)».

وأضافت: «لقد أثبت (دبي الآن)، وبفضل تعاون شركائنا الحكوميين بتوفير خدماتهم عبر التطبيق، أنه قادر من حيث البنية التحتية وواجهة وتجربة المستخدم على أن يكون محطّة واحدة لكل الخدمات الحكومية الأساسية التي يحتاجها الإنسان في دبي، وسنعمل مع الشركاء لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لإتمام التحول الرقمي في دبي بشكل كامل».

وتابعت: «نجحنا، حتى الآن من خلال الـ88 خدمة المتاحة رقمياً عبر (دبي الآن)، بتغيير أسلوب حياة مجتمع دبي، حيث وفّرنا لكل إنسان 28 ساعة كان يهدرها سنوياً على المعاملات الحكومية الورقية، وجعلناه يستغني عن 14 زيارة لمراكز خدمة المتعاملين كذلك».

27 خدمة جديدة

أطلقت دبي الذكية، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية، الذي اختتمت أعماله، أخيراً، في دبي، 27 خدمة جديدة، تشمل ستة قطاعات، هي: التنقل، والإسكان، والتعليم، والإقامة، والسفر، والشؤون الاجتماعية، وهي جميعها متاحة عبر تطبيق «دبي الآن»، حيث تم تصميم هذه الخدمات لتلبية احتياجات الأفراد، منها: تجديد وإلغاء إقامة أفراد الأسرة، وتوقيع عقد استئجار منزل، وتوقيع عقد أولياء الأمور مع المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد.

وشملت الجهات الحكومية، التي تقدم خدماتها عبر التطبيق، كلاً من: دائرة الأراضي والأملاك، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مطارات دبي، شرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، محاكم دبي، بلدية دبي، النيابة العامة، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وجمارك دبي.

توقف إصدار مستندات ورقية بعد 2021

ستتوقف الجهات الحكومية، وفقاً لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، عن إصدار أو طلب مستندات ورقية من المتعاملين لجميع المعاملات بعد عام 2021. كما سيتوقف الموظفون الحكوميون عن إصدار أو معالجة الورق في العمليات التشغيلية، أو دعم العمليات الداخلية. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير أكثر من مليار ورقة تستخدم في حكومة دبي كل عام، ما ينقذ 130 ألف شجرة، بالإضافة إلى ذلك سيحظى سكان وزوار دبي بـ40 ساعة سنوياً يوفرونها للاستمتاع بما يهمهم، وسيتم توفير أكثر من 900 مليون درهم سنوياً، كانت ستنفق على المعاملات الورقية.

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مليارات درهم، عائدات الخدمات الحكومية، المُقدمة عبر تطبيق «دبي الآن» الموحد.

ولي عهد دبي: «دبي توظف أحدث التقنيات لتقديم خدمات حكومية سريعة وعالية الجودة».