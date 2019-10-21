«دبا الفجيرة» تحمي حياة الحيوانات بأحواض مياه بين الجبال

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

نفذت بلدية دبا الفجيرة مشروع توفير أحواض للمياه بين المناطق الجبلية، حيث تسهم في حماية الحيوانات من الانقراض، وتضمن الأمان للمناطق والأحياء السكنية، وتوفير هذه الموارد للحفاظ على الحيوانات البرية لضمان بقائها رغم قساوة الظروف التي تعانيها المنطقة من جفاف وندرة الأمطار.

وركبت البلدية متمثلة بقسم حماية البيئة بالتعاون مع جمعية الإمارات لحفظ الطبيعة، كاميرات بين الجبال في الموائل الحساسة بيئياً تعمل على مدار الساعة، وتلتقط صوراً وفيديوهات ضمن برنامج رصد التنوع البيولوجي ومراقبة الحياة البرية، إذ يسعى قسم حماية البيئة لحماية هذا النوع من الموائل الحساسة في المنطقة، وتسجيلها ضمن قاعدة بيانات بيئية لدى البلدية، بالإضافة إلى توثيق الأنواع النادرة.

وأكد مدير عام بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي، أن البلدية تسعى إلى الاهتمام بهذه المشاريع وتضعها ضمن معايير واشتراطات صحية، وللمساهمة في حماية الحيوانات، وأماكن تكاثرها، وضمان بقاء الإرث البيولوجي.

وتكثف البلدية جهودها لتوفير الموارد الطبيعية التي تُعنى بالحياة البرية، وتساعد على الحد من التهديدات التي تعترض سبل عيش الحيوانات، كما تقوم البلدية بمراقبة دورية على هذه الأنواع من الحيوانات للحفاظ عليها، وضمان بيئة آمنة للجميع.