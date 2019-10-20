«كهرباء دبي» تدعو إلى زيارة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور إلى زيارة الدورة الـ21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019»، والدورة الرابعة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، للاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات والحلول المبتكرة في قطاعات المياه، والطاقة التقليدية والمتجددة، والبيئة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة.

وتنظم الهيئة المعرضين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، اعتباراً من غدٍ حتى 23 أكتوبر الجاري.

ويُعد «ويتيكس» المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم، وبات موعداً سنوياً تترقبه المؤسسات والهيئات والشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم، لطرح حلولها ومنتجاتها، ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات.

ويُعد «ويتيكس 2019»، الذي يُنظم تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، الأكبر في تاريخ المعرض، بمساحة عرض 85 ألف متر مربع ومشاركة 2350 عارضاً من 55 دولة.

ويوفر معرضا «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة من جميع أنحاء العالم، الفرصة للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات والجلسات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، التي تستضيف خبراء ومختصين عالميين لمناقشة تطوير وتوسيع آفاق استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة، لتحقيق التنمية المستدامة. كما يوفر المعرضان منصة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات للترويج لمنتجاتها وخدماتها، والالتقاء بالمسؤولين والمستثمرين لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى معرفة احتياجات السوق وأبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المنطقة، لاسيما مع التوسع الكبير في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في الإمارات.