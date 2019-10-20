«طرق دبي» تفتتح جسور مواقف زعبيل نهاية الشهر الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، عن افتتاح الجسور المؤدية لمداخل ومخارج مبنى مواقف «زعبيل دبي مول» متعدد الطوابق التابع لشركة إعمار العقارية، وتشمل منحدرات الجسور التي تربط المسار العلوي لشارع المركز المالي مع مبنى مواقف «زعبيل دبي مول»، كذلك منحدر الجسر الخارج من مبنى المواقف باتجاه شارع الشيخ زايد ومنطقة جميرا، إضافة إلى جسر المشاة الذي يربط بين مبنى المواقف ودبي مول، (يوم الثلاثاء 29 من أكتوبر الجاري)، فيما سيتم افتتاح منحدرات الجسور التي تربط بين المسار العلوي لشارع المركز المالي، ومواقف السينما في دبي مول في مرحلة لاحقة، بالتنسيق مع إعمار العقارية، حيث تضع الشركة المنفذة للمشروع التشطيبات النهائية على الجسر، تمهيداً لافتتاحه أمام الحركة المرورية.

وقال الطاير: «يشتمل المشروع الذي تنفذه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع إعمار العقارية على إنشاء منحدرات للجسور بطول 1860 متراً، بعرض يراوح بين 4.5 إلى 10 أمتار، وهي عبارة عن مداخل ومخارج تربط المسار العلوي لشارع المركز المالي بمبنى مواقف السيارات في دبي مول، ومبنى مواقف (زعبيل دبي مول) الجديد، كما يتضمن المشروع إنشاء جسر للمشاة بطول 210 أمتار وعرض 17 متراً، وجسر آخر للسيارات بطول 360 متراً وعرض 9 أمتار، يربط بين مبنى مواقف (زعبيل دبي مول) ودبي مول، إلى جانب أعمال إنارة وخدمات البنية التحتية».

وأضاف: «يعتبر هذا المشروع استكمالاً لأعمال مشروع الجسر الذي يربط بين شارعي الخيل والمركز المالي، الذي نفذته الهيئة في مرحلة سابقة بالتنسيق والتعاون مع إعمار العقارية، ويبدأ من تقاطع شارع رأس الخور مع شارع الخيل حتى شارع المركز المالي، وذلك من خلال إنشاء جسر بطول 1270 متراً وعرض يراوح بين 11 و15 متراً، ويرتكز الجسر على أعمدة منفردة، حيث يمر فوق قناة دبي المائية، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية وتوزيعها، وساهم افتتاحه في تحسين مستوى الحركة المرورية على امتداد شارع المركز المالي والتقاطعات السطحية، وتخفيف الكثافة المرورية على التقاطعات المؤدية لبوليفارد محمد بن راشد، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 4500 مركبة خلال ساعات الذروة، كما ساهم في خدمة العديد من المشاريع التطويرية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق في المنطقة».