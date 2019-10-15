المصدر: الامارات اليوم

«تنمّر»

اشتكت ولية أمر معلمةً في مدرسة خاصة، بسبب سلبيتها، واصفةً إياها بالمتفرجة، إذ حين قامت ولية الأمر كعادتها، بالذهاب إلى الفصل من أجل اصطحاب ابنتها إلى المنزل، فوجئت بـ«تنمّر» الطلبة على ابنتها، بينما وقفت المعلمة تراقب من دون أن تمنعهم من ضربها.

«مواقف»

يشتكي مرتادون لطريق السلام في أبوظبي، عدم وجود مساحة كافية للعبور أمام المحال التجارية التي يقصدونها، لضيق المواقف المخصّصة وازدحامها، ما يضطرهم إلى الانتظار أو الوقوف بعيداً عن المحل الذي يقصدونه.

حفرة

فوجئ مرتادون لكورنيش كلباء، من عدم استواء رمال الشاطئ، جراء وجود حفرة كبيرة، ما قد يتسبب في سقوط إحدى المركبات، خصوصاً في أوقات الليل، والتعرض لأضرار.

«فزعة»

طالب مستخدمون لبطاقات الخصومات «فزعة» بضرورة إجبار بعض المحال والفنادق المشاركة في نظام البطاقة، على وضع لافتة تفيد بعرض خصومات لحاملي البطاقة، إذ يفاجأ بعض المستخدمين بتوافر الخصومات في بعض المحال التي لا تصرّح بذلك، استغلالاً للمستهلك.

مدرسة

شكا ذوو طلبة في مدرسة خاصة بمنطقة البرشاء عشوائية المواقف عند الباب الخلفي للمدرسة، إذ إنها منطقة ترابية وتالياً غير مخططة، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المركبات، خصوصاً عند موعد انصراف الطلبة، لذا نطالب الجهات المعنية باتخاذ اللازم لحل المشكلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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