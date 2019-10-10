«واي فاي» مجاني في الحافلات والنقل البحري بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعاونها مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتوفير خدمات إنترنت مجانية «واي فاي الإمارات» في حافلات المواصلات العامة وعدد من وسائل ومحطات النقل البحري ومظلات المواقف المكيفة.

أعلن عن الاتفاق بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي. وأفاد بهروزيان بأن الاتفاقية تنص على أن توفر شركة «دو» خدمات «واي فاي الإمارات» لمستخدمي حافلات المواصلات العامة داخل إمارة دبي، وعبر المدن، وحافلات معرض إكسبو، إلى جانب 23 محطة حافلات، و40 وسيلة نقل بحري، و18 محطة للنقل البحري، وعدد من مظلات المواقف المكيفة الرئيسة.

وأضاف أن خدمة «واي فاي» باتت ضرورة حيوية للجمهور وأسلوب حياة، وأن الهيئة تأخذ هذا الأمر في الاعتبار، خصوصاً أن المتعاملين يحتلون الأولوية في استراتيجياتها، مشيراً إلى أن الحافلات ووسائل النقل البحري والمحطات ومظلات المواقف المكيفة تشهد إقبالاً متزايداً، موضحاً أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ الخدمة قبل حلول موعد معرض إكسبو 2020.