وادي البيح يحتجز 27 مركبة بعد سقوط أمطار غزيرة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال مشرف عام لجنة طوارئ الأمطار بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، المستشار أحمد حمد الشحي، إن الدائرة باشرت، صباح أمس، بإنشاء طريق مؤقت في وادي البيح، عند الاستراحة المؤدية إلى جبل جيس، بسبب قطع مياه الوادي الطريق، واحتجاز 27 مركبة، ليلة أمس، في منطقة الوادي.

وأوضح الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الدائرة قامت، بالتعاون مع الجهات المختصة بتأمين المركبات الموجودة في منطقة وادي البيح، وتوفير الإمكانات كافة، وتابع أن الأضرار التي وقعت في وادي البيح كانت نتيجة جريان الوادي، وأن الدائرة رصدت قطع مياه الأمطار طريق كدرا ومنطقة دفتا.

وأضاف أنه فور تغير الحالة الجوية، مساء أول من أمس، أعلنت الدائرة حالة الاستنفار بين أفرادها، وتم توزيع التناكر والعمال في جميع المناطق التي شهدت سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية، وتابع أن الرياح تسببت في سقوط أشجار على الطرقات العامة وإعاقة حركة المرور.

وأشار الشحي إلى أن العمل جارٍ لإزالة مخلفات الأمطار، بعد إجراء الصيانة العاجلة، وفتح الطرقات أمام المركبات، مضيفاً أن الدائرة لم تتلق أي بلاغات بتعرض منازل السكان للأضرار، جراء الأمطار الغزيرة، وأن جميع الأضرار كانت تتعلق بسقوط الأشجار، وقطع بعض الطرقات نتيجة جريان بعض الأودية.

وتعرضت منطقة كدرا جنوب إمارة رأس الخيمة، عصر أول من أمس، لإعصار قمعي مصحوب بأمطار متوسطة، ما أدى إلى انعدام الرؤية على الطريق، حيث توافد عشرات المواطنين إلى منطقة كدرا، للاستمتاع بمشاهدة الإعصار القمعي والأمطار المتوسطة، كما تداول رواد «سوشيال ميديا»، مقاطع فيديو وصوراً للحالة الجوية في منطقة كدرا.

ونشر المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته على «إنستغرام»، صوراً ومقاطع فيديو لسقوط أمطار متوسطة على شارع الشيخ خليفة على طريق مليحة - الفجيرة، إضافة إلى فيديو، لتساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد على منطقة الفلي في إمارة الشارقة، كما سقطت أمطار متوسطة على منطقة اخيضر الفلي في إمارة الشارقة.

روّاد «سوشيال ميديا» تداولوا مقاطع فيديو وصوراً للحالة الجوية في منطقة كدرا.