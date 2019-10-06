30 صهريجاً لسحب مياه الأمطار في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت بلدية مدينة الشارقة تعاملها مع الحالة الجوية التي سادت مختلف مناطق المدينة، مساء أول من أمس، وما صاحبها من هطول أمطار ورياح قوية، حيث راوحت شدة الأمطار بين الخفيفة والغزيرة في مناطق مختلفة، حيث كانت البلدية أعلنت كامل استعدادها وجهوزيتها لتقلبات الطقس، من متابعة حالة الجو، ووضع خطة ممنهجة ومدروسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه، وكل الحالات الطارئة.

وقال مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس لجنة طوارئ الأمطار، ثابت سالم الطريفي، إن الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة، تعتبر بداية مبشرة لهذا الموسم، لذا حرصت البلدية على وضع الخطط اللازمة والطارئة للتعامل مع التقلبات الجوية مع اقتراب فصل الشتاء.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، المهندس حسن التفاق، أن بعض المناطق في المدينة شهدت أمطاراً غزيرة، ووضعت اللجنة الميدانية الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الأمطار، والتأكد من جاهزية شبكة مياه الأمطار، فميا قامت إدارة الزراعة والحدائق بالتعامل مع البلاغات الطارئة، وإزالة بعض الأشجار المتكسرة بفعل الرياح.

وبيّن مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي، أنه تم توفير أكثر من 30 صهريجاً لسحب المياه المتجمعة في مختلف المناطق، والتركيز على الحيوية منها، كالمدينة الجامعية، وتمت السيطرة على كل تجمعات المياه وشفطها.