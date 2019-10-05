الوادي البيح يحتجز 27 مركبة بعد سقوط الأمطار الغزيرة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال مشرف عام لجنة طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المستشار أحمد حمد الشحي، لـ "الإمارات اليوم" إن الدائرة باشرت صباح اليوم بإنشاء طريق مؤقت على طريق وادي البيح عند الاستراحة المؤدية جبل جيس وذلك بسبب قطع مياه الوادي للطريق واحتجاز 27 مركبة ليلة أمس في الوادي.

وأوضح أن الدائرة قامت بالتعاون مع الجهات المختصة بتأمين المركبات الموجودة في منطقة وادي البيح، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتابع أن الأضرار التي وقعت في وادي البيح كنت نتيجة جريان الوادي، وأن الدائرة رصدت قطع مياه الأمطار لطريق كدار ومنطقة دفتا في المنطقة الجنوبية التابعة لإمارة رأس الخيمة.

وأضاف أنه فور تغير الحالة الجوية مساء أمس أعلنت الدائرة حالة الاستنفار بين أفرادها وتم توزيع التناكر والعمال في جميع المناطق التي شهدت سقوط للأمطار الغزيرة ورياح قوية، وتابع أن الرياح تسبب في سقوط أشجار على الطرقات العامة وإعاقة حركة المرور.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لإزالة مخلفات الأمطار بعد إجراء الصيانة العاجلة وفتح الطرقات أمام المركبات، مضيفا أن الدائرة لم تتلقى أي بلاغات تتعرض بتضرر منازل السكان في إمارة رأس الخيمة جراء الأمطار الغزيرة وأن جميع الأضرار كانت تتعلق بسقوط الأشجار وقطع بعض الطرقات نتيجة جريان بعض الأودية.

وتعرضت منطقة كدرا جنوب رأس الخيمة لإعصار قمعي مصحوبا بأمطار متوسطة، ما أدى إلى انعدام الرؤيا على الطريق، حيث توافد عشرات المواطنين إلى منطقة كدرا للاستمتاع بمشاهدة الإعصار القمعي والأمطار المتوسطة، كما تداول رواد "السوشيال ميديا" مقاطع فيديو وصور للحالة الجوية في منطقة كدرا.

ونشر المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته على انستغرام، صورا ومقاطع فيديو لسقوط أمطار متوسطة على شارع الشيخ خليفة على طريق مليحة_ الفجيرة، إضافة إلى فيديو لتساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد على منطقة الفلي في الشارقة، كما سقطت أمطار متوسطة على منطقة إخيضر الفلي في الشارقة وسط تواجد عشرات الجمال في المنطقة الصحراوية في مشهد أسر محبي الطبيعي وجعلهم يلتقطون الصور والفيديو خلال استمتاع الجمال بالأمطار.

وأشار المركز الوطني للإرصاد إلى تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط بعض الأمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 45 كيلومتر/ الساعة مثيرة للغبار والأتربة أحيانا وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية لأقل من 2000 متر.

