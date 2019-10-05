المصدر: الامارات اليوم

مدارس

أفاد ولي أمر طالب بأنه اشترى الكتب الدراسية لابنه بقيمة 700 درهم، من إحدى المكتبات بإمارة الشارقة، فيما تقوم مدرسته ببيع الكتب الدراسية بأكثر من 1500 درهم، مطالباً وزارة التربية والتعليم بمراقبة أسعار الكتب الدراسية في المدارس الخاصة، والحد من استغلال أولياء الأمور مالياً.

إحصاءات

رغم أهمية الموقع الإلكتروني لاتحاد مصارف الإمارات، كتجمع للبنوك العاملة بالدولة، فإنه يفتقر إلى الإحصاءات والبيانات، إضافة إلى عدم تحديث الموجود منها، وتحول الموقع إلى نافذة لأخبار الاجتماعات واللقاءات فقط.

إنترنت

طلبت سيدة خدمة «واي فاي» لمنزلها من «دو»، وبعد مغادرة الفني اكتشفت أن إشارة الخدمة غير متوافرة بالغرف، وحينما أبلغت الشركة أرسلوا فنياً آخر، فأبلغها بأن مدى «الراوتر» يصل إلى ثلاثة أمتار فقط، فذهبت لإنهاء الخدمة فطلبوا منها دفع ما يزيد على 1000 درهم.

حافلات

شكا أولياء أمور عدم تنظيم توقيت خروج الحافلات المدرسية، حيث يتم إخراج الحافلات في التوقيت ذاته الذي يحضر فيه أولياء الأمور، ما يتسبب في زحام كبير جداً، يجبر الأهالي على الانتظار في سياراتهم لوقت طويل جداً.

«شامل»

طالب متعاملون، في «شامل» لفحص المركبات بأم القيوين، بضرورة تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني في المركز، إذ يضطرون لإيقاف معاملاتهم والخروج من المركز، لسحب قيمة المعاملة من جهاز للصراف الآلي، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً.

تقسيط

طالب متعاملون بتعميم العروض، التي تقدمها شركة اتصالات إلى عملائها، ومنها شراء وتقسيط الهواتف الذكية، من خلال باقات المكالمات الهاتفية، دون الحاجة إلى استخدام البطاقات الائتمانية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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