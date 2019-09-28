المصدر: الامارات اليوم

«مواقف»

دعا قرّاء، بلدية الشارقة إلى تحديد مهلة تجديد رسوم مواقف السيارات بعد انتهاء الزمن المُحدد لهم، إذ أكد قارئ أنه تلقى مخالفة بعد أربع دقائق فقط من انتهاء الوقت المُخصص له، فيما أكد آخر أنه تلقى المخالفة بعد 10 دقائق.

استياء

أعرب مواطنون عن استيائهم من قيام مرشحين لانتخابات المجلس الوطني، بإرسال برامج وفيديوهات تخص حملتهم الانتخابية، مستخدمين تطبيق المراسلات «واتس أب»، على مدار الساعة.

«فواتير»

يعاني لاعب في دوري الخليج العربي مع إدارة الحسابات الخاصة بناديه، عدم تحصيل قيمة فواتير علاجه عن الموسم الماضي، إذ دفع من جيبه أكثر من 30 ألف درهم، ولم يستردها.

خطأ

كاد سائق يتسبب في حادث بليغ، حين أوقف سيارته المتعطلة في منتصف طريق يتكوّن من ثلاثة مسارات، وأوشكت مركبة قادمة من الخلف على أن تصدمه، بعد أن نزل من سيارته بطريقة غير محسوبة لتفقدها.

تقنية

اشتكى مستخدمون لتطبيق BOTIM الخاص بمكالمات الإنترنت، وجود مشكلات عدة تتكرر يومياً، تؤثر في جودة المكالمات، مطالبين بتحسين مستوى هذه الخدمة.

إيجارات

لاحظ قرّاء يسكنون في عجمان، أن العقارات تشهد تصحيحاً سعرياً في الفترة الحالية، لاسيما في المناطق القديمة، مثل الراشدية والنعيمية، إذ وصلت الوحدة السكنية فئة الغرفة وصالة إلى 14 ألف درهم، الأمر الذي أتاح للمستأجرين ذوي الدخول المتدنية خيارات مريحة في الإيجارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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