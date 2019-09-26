المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كتب

اشتكى أولياء أمور من ارتفاع ثمن كتب المدارس التي تدرس المناهج الأجنبية، مشيرين إلى أن سعر كتاب الكمبيوتر للصف العاشر للمنهاج الأميركي، وصل إلى 1500 درهم، وهو عبارة عن كتاب إلكتروني، متسائلين عن أسباب غياب الرقابة على أسعار الكتب.

صيانة

شكا قارئ سوء الصيانة في البنايات القديمة بعجمان، وقال إنه يسكن في بناية قديمة نسبياً، ويعاني تعطل أحد المكيفات منذ أكثر من أسبوعين، فيما لم تُعر إدارة البناية أي اهتمام لنداءاته بإصلاحه، مطالباً بتشديد الرقابة على هؤلاء من الجهات المعنية.

نقاط

أفاد قارئ بأنه اشترى مجموعة منتجات من محل مواد تجميل معروف، وحينما حاول حفظ النقاط التي يستحقها في برنامج النقاط المشترك بين «طيران الإمارات» و«دبي مول»، أبلغ بأن النظام معطل بسبب خلل تقني، وحينما حاول في اليوم التالي إدخال النقاط، أبلغ بأن المدة المسموح بها لإدخالها قد انتهت!

بطاقة

قال متعامل إن بنكاً وطنياً يطالبه بدفع مبلغ قدره 1500 درهم، لقاء استخدامه بطاقة ائتمانية لمدة عام كامل، لافتاً إلى أنه لم يطلب أي بطاقة من البنك، ولم يستلمها نهائياً، ويحاول منذ أشهر عدة إثبات ذلك للمندوبين في البنك.. لكن من دون جدوى.

عصابة

وجهت النيابة العامة في دبي، إلى عصابة تتكون من ثلاث نساء ورجل، جناية التزوير في خاتم جهة حكومية واستعماله في استئجار شقة وجرائم أخرى، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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