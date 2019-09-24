الإعصار "هيكا" يقترب من سواحل عمان مساء اليوم .. ومنسوب البحر يرتفع على الساحل الشرقي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الإعصار المداري "هيكا" يتمركز في غرب بحر العرب عند خط عرض 20.1 درجة شمالاً وخط طول 60.3 درجة شرقاً، ويتحرك بسرعة 21كم/س، لافتاً إلى أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بنحو 130-150 كم/س، يصاحبها سحب ركامية ممطرة‪.‬

وتوقع المركز أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك غرباً باتجاه السواحل العمانية لتكون سرعة الرياح حول المركز 100– 120كم/س، خلال ال 12 ساعة المقبلة، منوهاً إلى أنه سيضعف تدريجياً عند اقترابه من السواحل العمانية مساء اليوم الثلاثاء‪.

وجدد المركز تأكيده على أنه لا يوجد تأثير مباشر على الدولة من هذا الإعصار، بينما توقّع ارتفاع منسوب البحر على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي، بما قد يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة، خاصة صباح الأربعاء الباكر‪.