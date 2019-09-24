المصدر: الامارات اليوم

استقبال

فوجئ منتخب الناشئين بكرة القدم بعدم وجود مستقبلين له من أعضاء اتحاد الكرة في مطار دبي، لدى عودته أمس من قيرغيزستان، مكللاً بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، وبإنجاز التأهل إلى نهائيات آسيا 2020 المقررة في البحرين، حيث استقبلهم اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

حرائق

قال سكان في دبي إنهم يفاجأون في الكثير من الأحيان بوجود أعقاب للسجائر على شرفات شققهم السكنية، لافتين إلى خطورة ذلك، لتسببه في اندلاع الحرائق، مطالبين بحملات توعوية للحد من هذه الظاهرة، وفرض غرامات على المخالفين.

تأمين

طالب متعاملون الجهات التنظيمية بتحديد إطار زمني، لمنح الموافقات الخاصة بإجراء العلاجات والفحوص الطبية، من قبل شركات التأمين، لافتين إلى أنهم يضطرون للتواصل مباشرة مع الشركات نفسها للإسراع في منح الموافقة.

إيجارات

اشتكى مستأجرون في الشارقة من قيام بعض مكاتب العقارات بتجديد عقودهم بأسعار زائدة على أقرانهم الجدد، لافتين إلى أن انتقالهم إلى عقار آخر يكبدهم مبالغ «عمولة» التعاقد الجديد، فضلاً عن مصروفات الانتقال، وهو ما يمنعهم من الاستفادة من انخفاض الإيجارات.

مدارس

اشتكى أولياء أمور، ممن تقع مدارس أولادهم في منطقة النعيمية بعجمان، من السرعة الكبيرة للسيارات في هذه المنطقة، مطالبين بإنشاء جسر مشاة في هذه المنطقة، وذلك تجنباً لأي أذى قد يلحق بأولادهم.

«أمازون»

اشتكى مستخدم لتطبيق «أمازون» من طول فترة الاسترجاع للسلعة المعيبة أو غير الملائمة، التي تصل إلى أكثر من شهر، إذ اشترى سلعة من التطبيق، وعندما رغب في إرجاعها، أبلغ عبر النظام أن الأمر سيستغرق شهراً قبل أن يتم إيداع المبلغ المدفوع في حسابه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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