"الأرصاد": "عاصفة بحر العرب" تتحول إلى إعصار مداري خلال 12 ساعة

المصدر: أشرف جمال - الإمارات اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن العاصفة المدارية "هيكا" ازداد تعمقها في وسط بحر العرب، وأصبح موقعها عند خط عرض 20.2 درجة شمالاً وخط طول 64.2 درجة شرقاً، لاقتاً إلى أنها تتحرك بسرعة 26 كم/س، فيما تقدر سرعة الرياح حول مركزها 110 كم/س.



وتوقع المركز أن تتطور العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، ليستمر بالتحرك إلى الغرب باتجاه السواحل العمانية، وتكون سرعة الرياح حول المركز 120 – 130 كم/س خلال ال 12 ساعة المقبلة.



وقال المركز: "سيضعف تأثير الإعصار لاحقاً، ليصبح عاصفة مدارية عند اقترابه من السواحل الوسطى لعمان صباح الأربعاء المقبل"، مجدداً تأكيده على عدم وجود أية تأثيرات مباشرة على الدولة خلال الثلاثة أيام المقبلة.



كما توقع المركز أيضاً أن يرتفع منسوب البحر على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي وقد يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة خاصة صباح الأربعاء.

