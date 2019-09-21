المصدر: الامارات اليوم

نشاط

أثنى ذوو طلبة على قيام مدارس، في الشارقة، بإقامة يوم رياضي في عطلة نهاية الأسبوع، إذ أسهمت تلك الخطوة في تشجيع الطلبة والطالبات على الاهتمام بالرياضة، وتقليل مخاطر السمنة لديهم، مطالبين بجعله نشاطاً دائماً على مدار العام الدراسي.

تخفيض

اضطر عدد من أصحاب المقاهي، في عجمان، لتخفيض أسعار المشروبات، لاستقطاب الزبائن، بعدما عانوا ضعف الإقبال على المقاهي بصورة واضحة، خلال أشهر الصيف.

قطط

اشتكى سكان، في منطقة «ديرة»، من تزايد القطط الضالة، التي أصبحت مزعجة للسكان ورواد المطاعم، خصوصاً في شارعي المرقبات والرقة، ودعوا الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه المشكلة، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

إزعاج

طالب قراء، يسكنون في الشارقة، بتكثيف المراقبة على سرعة السيارات، خصوصاً في الأوقات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، مشيرين إلى أن سرعة السيارات وصوتها يتسببان في إزعاج السكان بمختلف مناطق الإمارة.

رسوم

فوجئ متعامل مع بنك وطني بفرض رسم بمبلغ 350 درهماً على بطاقة الائتمان الخاصة به، بحجة أنه لم ينفق منها 5000 درهم على الأقل خلال عام، الأمر الذي لم يسمع به من قبل، واعتبره تحايلاً من قبل البنك!

بخور

شكا مرتادو مراكز تجارية انتشار دخان البخور من محال متخصصة في بيع العطور والبخور، الأمر الذي يؤذي مرضى حساسية الصدر، وطالبوا بحظر هذه الممارسات في أماكن التسوق المغلقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم ٠٥٠٢٢٩٩٥٥١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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