المصدر: الامارات اليوم

بنك

اشتكى متعاملون مع أحد البنوك الإسلامية، اضطرارهم إلى الانتظار فترات طويلة لإنجاز معاملاتهم في فروع البنك، على الرغم من حصولهم على رقم، وقالوا إن السبب يرجع لإعطاء دورهم للمتعاملين «المميزين». وطالب المشتكون بتخصيص «كاونتر» خاص للعملاء المتميزين منفصل عن بقية العملاء.

مواقف

دعا ذوو طلبة إلى السماح لهم بالوقوف صفاً ثانياً أمام المدارس، وعدم مخالفتهم وقت إيصال وتسلّم الطلبة، بسبب عدم وجود مواقف نظامية حول المدارس تستوعب العدد الكبير من السيارات التي توجد في وقت واحد.

صرف

أثنى مراجعون لشركة عجمان للصرف الصحي على ما وصفوه بسرعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة إلى مراجعيها، لاسيما على صعيد المعاملات الخاصة بتوثيق عقود الإيجارات السكنية.

لافتات

دعا قرّاء إلى وضع مزيد من اللافتات الإرشادية، في جزيرة الريم بأبوظبي، مشيرين إلى أنهم يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى العناوين التي يبحثون عنها، خصوصاً أن كثيراً من الأبراج السكنية مازال قيد الإنشاء.

شهادات

اشتكى أولياء أمور خريجي ثانوية عامة، المسار المتقدم، صعوبات تمنع الاعتراف بشهاداتهم في بعض الدول العربية، وطالبوا وزارة التربية والتعليم، بحل المشكلة التي تعطل استكمال أبنائهم تعليمهم الجامعي.

شكوى

حصل قارئ على بطاقة نادي ماريوت الخاصة بفندق ماريوت، فرع الرقة، بقيمة 1000 درهم، للانتفاع بخصومات البطاقة، لكنه فوجئ بإغلاق الفرع لاحقاً. فيما رفضت الإدارات الأخرى التابعة للفندق قبول البطاقة. وتقدم بشكوى إلى حماية المستهلك في دبي، فحولته إلى دائرة السياحة، التي أعادت الشكوى إلى «حماية المستهلك»، ولايزال ينتظر من يعيد إليه حقّه بعد مرور شهرين على تقديمه شكواه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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