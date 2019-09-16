" تنمية المجتمع أبوظبي" ترخص 18 دار عبادة في الإمارة

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

تعتزم دائرة تنمية المجتمع أبوظبي ، تسليم رخص دور العبادة القائمة في أبوظبي، والبالغ عددها 18 دار عبادة ،وذلك خلا حفل سيقام يوم الأحد المقبل تحت شعار "دعوة للتآلف"، وذلك بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، وفقاً للقرار رقم «57» لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي.

وأكدت الدائرة أن الحفل الذي سيحضره قرابة 250 من القيادات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدينية، علاوة على رجال أعمال وإعلاميين، يعكس المساعي التي تنتهجها أبوظبي نحو تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والمحبة والتآلف بين كافة شرائح المجتمع، فيما سيسهم تسليم الرخص لدور العبادة في تعزيز سمعة الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي باعتبارها داعية للسلام والتسامح والتعايش المشترك.

ويأتي هذا الحفل ليشكّل منجز جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها الدائرة سعياً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في "حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع"؛ حيث قامت ومنذ إنشائها بتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق التكاملية في القطاع الاجتماعي وتحقيق أعلى معايير الرفاهية والسعادة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال العمل يداً بيد مع الشركاء من مختلف القطاعات.

وأكدت الدائرة أنها عملت على وضع الأطر القانونية والسياسات والإجراءات، التي تضمن لرعايا كافة الديانات ممارسة شعائرهم الدينية بكل يسر وسلاسة، بما يتوافق مع القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، ودون المساس بأصالة العادات والتقاليد الإماراتية.

كما أشارت الدائرة إلى أنها التقت بكافة القائمين على دور العبادة، والرموز الدينية من مختلف الديانات والطوائف، وتم تعريفهم بالشروط الواجب توافرها والسياسات الواجب اتباعها، لكي تتمكن دور العبادة الموجودة في الإمارة من الحصول على التراخيص لممارسة أعمالها.

وسيتضمن الحفل عدداً من الفعاليات التي تسلّط الضوء على التنوع الديني والثقافي والسكاني في أبوظبي، فيما يبرز في الوقت ذاته مدى الانسجام والاندماج المجتمعي الذي يتميز به مجتمع إمارة أبوظبي منذ عبر تاريخه.