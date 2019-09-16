للقضاء على عمليات نقل الركاب غير المشروعة مواصلات الشارقة تحرر 10191 مخالفة

المصدر: الشارقة - ابوظبي

في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات للقضاء على ظاهرة التشغيل غير القانوني للمركبات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومستخدمي المواصلات العامة، حررت إدارة رقابة أنشطة المواصلات 10191 مخالفة منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس ، حسبما أعلن مدير الهيئة لشؤون المواصلات عبدالعزيز الجروان.



وقال الجروان مؤكداً: أن الهيئة تحرص على التصدي لكافة مخالفات التشغيل غير القانوني للمركبات و القضاء على كافة المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام وتعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، عبر حملات دورية لموظفي الهيئة من جهة، وحملات توعية وتثقيفية للجمهور من جهة أخرى، مع تقديم أفضل وأرقى الخدمات لمستخدمي المواصلات،حيث نظمت إدارة رقابة أنشطة المواصلات 53 حملة من خلال موظفيها الميدانيين البالغ عددهم 39 ضابط جودة ميداني حاصلين على صفة الضبطية القضائية .



وأوضح الجروان، أن ضباط الجودة من قسم مخالفات التشغيل غير القانوني قاموا بتنفيذ 28 حملة منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الجاري، أسفرت عن 2263مخالفة ، منها 259 مخالفة خلال عيد الفطر المبارك، و318 خلال عيد الأضحى، وأشار أن الحملات غطت مختلف مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، خاصة في مواقع سكن العمال والمناطق التي تكثر بها الأسواق الخارجية والمناطق الصناعية ومنطقة السوق في مدينة الذيد، مؤكداً أنه يتم التعامل مع المخالفات المرصودة وفق عقوبات رادعة، حيث تبلغ قيمة المخالفة الحضورية لأول مرة 5 ألف درهم وفي حال التكرار تبلغ قيمتها 10 ألف درهم،أما المخالفة الغيابية فتبلغ 10 ألف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية بالدولة حتى تتم عملية السداد.



