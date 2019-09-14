المصدر: الامارات اليوم

كتب

لوحظ زيادة في إقبال أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، على شراء الكتب الدراسية المستعملة عبر جروبات أولياء الأمور، للتغلب على مشكلة الارتفاع الملحوظ في أسعار الكتب الجديدة، إلى جانب زيادة المصروفات الدراسية في كثير من المدارس، داعين الجهات المعنية إلى مراقبة أسعار كتب المناهج الأجنبية في المدارس الخاصة.

كلاب

فوجئ سكان بمنطقة السلمة، في أم القيوين، بانتشار الكلاب الضالة في المنطقة، ودخولها الفلل والبنايات السكنية، متسببة في إزعاج السكان بأصوات نباحها خلال فترة الليل، مطالبين البلدية بالتدخل، حفاظاً على السلامة العامة.

إعلانات

أفاد مستثمر في قطاع الإعلانات، بإحدى إمارات الدولة، بأنه حصل على ترخيص بمزاولة نشاطه على شارع اتحادي من وزارة تطوير البنية التحتية في دبي، وحين قام بتثبيت اللوحات، طالبته البلدية المعنية بإزالتها.

ثلاجات

يضع مواطنون، في مدينة خورفكان، ثلاجات خارج منازلهم، تحتوي على مياه وأطعمة، ليأكل منها أي عامل أو محتاج، إلا أن بعضها تكون فارغة معظم الوقت، وتُشكل خطراً على الأطفال الذين يلعبون بالقرب منها، خصوصاً أنها غير مقفلة بطريقة تمنع الأطفال من العبث بها.

خصوصية

تساءل قارئ عن مدى ضمان الخصوصية خلال الشراء عبر الإنترنت، موضحاً أنه اشترى سلعة من موقع إلكتروني، ودفع السعر ببطاقة «فيزا»، وبعد انتهاء الدفع، وصلته رسالة تفيد بسحب درهم من حسابه ثم إعادته مرة أخرى إلى الحساب، مستغرباً من قدرة القائمين على الموقع من السحب وإعادة المال إلى حسابه من دون الرجوع إليه.

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