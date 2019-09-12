«التنمية المجتمعية» في الشارقة تنهي المسح الخاص بالباحثين عن عمل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنهت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المسح الخاص بالباحثين عن عمل، المسجلين في دائرة الموارد البشرية من مواطني الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويهدف المسح إلى دعم جهود حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير فرص العمل لمواطني الإمارة في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال البيانات المحدثة للباحثين عن عمل وظروفهم المعيشية.

واستهدف المسح، الذي استمر من الخامس إلى 10 سبتمبر الجاري، 12 ألفاً و806 باحثين عن عمل، وذلك من خلال طريقتين: الأولى عبر إرسال رسالة نصية تحمل رابط الاستبيان لجميع الباحثين عن عمل المسجلين في دائرة الموارد البشرية من مواطني الإمارة، والثانية عبر تواصل مركز الاتصال في الدائرة مع الباحثين عن عمل الذين لم تصلهم الرسالة النصية لأي سبب كان.

وأكد الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، حرص الدائرة على إنجاز استبيان مسح الباحثين عن عمل بالسرعة المطلوبة، ووفق الآليات العلمية والأساليب الحديثة في جمع البيانات، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في تذليل العقبات أمام مواطني الإمارة الشباب الباحثين عن عمل، والاستفادة من طاقاتهم في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التكامل بينهما، وصولاً إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للإمارة.

وأوضح أن مركز الاتصال، التابع للدائرة، يعمل على تدقيق البيانات واستيفاء كامل المعلومات من أصحاب العلاقة، على أن ينجز هذا العمل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عملية المسح، كما يسعى مركز الاتصال إلى الوصول للأفراد الذين لم يقوموا بتعبئة الاستبيان بشكل ذاتي لأي سبب منع الباحثين عن عمل من الاستجابة الذاتية، أو لأي سبب تقني منع وصول الرسالة النصية لهم، لضمان شمول هذا المسح كل الباحثين عن عمل.

وأشار إلى أن الاستبيان تضمن محاور عدة، منها التعرف إلى معيل الباحث عن العمل، ومصدر دخله، وعدد الأفراد الذين يعيلهم، إضافة إلى معرفة مدى حصول الباحث على فرصة عمل، ومدى قبوله أو رفضه لها، كما أتاح الاستبيان الحصول على معلومات عن الحالة الراهنة للمسجل في دائرة الموارد البشرية، وما إذا كان يعمل أو يبحث عن فرصة عمل أفضل أو لم يسبق له العمل.