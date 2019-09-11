مبادرات رئيس الدولة تنجز 500 وحدة سكنية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت لجنة متابعة مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، مجمعاً سكنياً جديداً في منطقة عود المطينة في إمارة دبي، يضم 500 مسكن.

ويتكون المشروع من 500 مسكن، إضافة الى المرافق الخدمية، وتبلغ مساحة المشروع نحو 58 هكتاراً، ويضم 292 مسكناً منفصلاً، عبارة عن طابق أرضي يشتمل على أربع غرف نوم، وغرفة معيشة ومجلس، وغرفة طعام ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، وغرفة غسيل.

كما يضم المشروع 208 مساكن متلاصقة، عبارة عن مسكنين ملتصقين كل منهما على قطعة أرض مختلفة يفصل بينهما جدار خارجي مشترك، ويتكون كل مسكن من طابق أرضي يتكون من غرفتي نوم وغرفة معيشة ومطبخ ومخزن وغرفة للخادمة، وغرفة غسيل.

وقال مساعد المدير التنفيذي لقطاع المشاريع في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس محمد أحمد بورحيمة، إن لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، تلعب دوراً مهماً في تعزيز حياة المواطنين، وتوفير خدمات متنوّعة لهم في جميع أنحاء الدولة، عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والإسكانية وتطوير بعضها في مختلف المناطق، وذلك لتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، خصوصاً أن هذه المشروعات تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطورة في الإمارات، ضمن معايير عالية من الأمن والسلامة.