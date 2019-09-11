درّاجة «اسكوتر» تستخدم في تأمين الفعاليات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استمع قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، من مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، المقدم أحمد المري، إلى شرح فكرته حول عمل درّاجة «اسكوتر»، وإمكانية الاستفادة منها، ضمن عمل الدوريات التي تقوم بها الإدارة في تغطيتها للفعاليات والمناسبات المجتمعية التي تقام على أرض الإمارة، خصوصاً في المناطق السياحية التي تشهد ازدحاماً جماهيرياً خلال إقامة المهرجانات أو الفعاليات.

وأبدى قائد عام شرطة الشارقة إعجابه بالمواصفات المتوافرة في الـ«اسكوتر»، حيث تمتاز بسهولة الحركة والتنقل في الأماكن المزدحمة والضيقة بسرعة كبيرة ما يساعد على رصد الظواهر السلبية التي تقع فيها، ومن مميزاتها أنها تعمل ببطارية لمدة ثماني ساعات مع إمكانية استبدالها بأخرى، بما يسهم في المحافظة على البيئة من خطر التلوث، الذي ينتج عند استخدام الآليات التي تعمل بالوقود.

وتتميز درّاجة «اسكوتر» بإمكانية ربطها مباشرة مع غرفة العمليات المركزية، بواسطة جهاز يتم وضعه على خوذة مستخدمها، فضلاً عن تزويدها بكاميرا من نوع «go pro»، مثبتة أمام الخوذة تعمل بخاصية التقاط الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، وتحتوي التجهيزات الموجودة أيضاً في درّاجة «اسكوتر» على حقيبة إسعافات أولية، تتيح للفرد استخدامها في الحالات التي تستدعي ذلك.