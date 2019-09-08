«صحة» تعالج 11.7 ألف مريض في عيادات الأمراض العصبية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدّمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) الرعاية الطبية المتميزة لنحو 11 ألفاً و770 شخصاً في عيادات الأمراض العصبية في منشآتها، خلال الفترة من عام 2017 وحتى نهاية شهر مايو 2019، منهم 4966 مريضاً خلال عام 2017، و4783 خلال عام 2018، و2021 مريضاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019.

وتوزّعت الحالات على مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفيات المفرق والرحبة في أبوظبي، وتوام في مدينة العين، التابعة لشركة «صحة»، حيث وفّرت مدينة الشيخ خليفة الطبية العلاج لـ2466 مريضاً، منهم 1156 مريضاً خلال عام 2017، و906 مرضى خلال عام 2018، و404 مرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، ووفّر مستشفى المفرق العلاج لـ6713 مريضاً، منهم 2861 خلال عام 2017، و2668 مريضاً خلال عام 2018، و1184 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، في حين وفر مستشفى الرحبة العلاج لـ417 مريضاً منهم 184 خلال عام 2017 و227 خلال عام 2018، وستة مرضى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019، أمّا مستشفى توام فقدم العلاج لـ2174 مريضاً منهم 765 خلال عام 2017 و982 مريضاً خلال عام 2018، و427 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019.

وقد بدأت عيادة الأمراض العصبية ـ تخصص الصرع، في مستشفى توام التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) تقديم خدماتها للمراجعين منذ شهر مارس من العام الجاري 2019، على أيدي الدكتور عبدالله الكويتي، والدكتورة نهى سليمان أخصائيي الصرع، والفيزيولوجي العصبي في مستشفى توام.

ويقدّم فريق طب الأعصاب للأطفال في مستشفى المفرق رعاية طبية عالية الجودة لحالات الصرع المستعصية.

ووفر القسم العلاج لـ15.135 مريضاً خلال الفترة من عام 2017 وحتى نهاية شهر مايو 2019، منهم 5922 خلال عام 2017، و6548 خلال عام 2018، و2665 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2019.