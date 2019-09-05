المصدر: الامارات اليوم

دفاتر

أبدى ذوو طلبة دهشتهم من إصرار مدارس خاصة على بيع القرطاسية والدفاتر، ضمن الكتب الدراسية التي يشتريها الطالب، وعدم ترك المجال لاختيار ما يحتاج إليه الطلبة من محال أخرى، خصوصاً أن عدد الدفاتر المستلمة من تلك المدارس أكبر من احتياجات التلاميذ على مدار العام!

تخفيضات

أعرب زوّار مراكز تجارية عن استيائهم من محال بيع الملابس، التي لاتزال تضع على واجهاتها لوحات التخفيضات، من دون أن يجدوا بضائع يشملها التخفيض داخل المحال، مطالبين بضرورة التزام هذه المحال بإزالة اللوحات مع انتهاء فترة التنزيلات.

مدارس

اشتكى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة تخصيص الإدارات عدداً قليلاً من الموظفين لتسليم الطلبة وأولياء الأمور الكتب الجديدة، ما يتسبب في الانتظار لساعات قبل تمكنهم من استلام الكتب، فيما تتكرّر الشكوى مع موظفي الحسابات، إذ يضطر أولياء الأمور إلى الانتظار طويلاً قبل تمكنهم من إيداع الشيكات في حسابات أبنائهم.

استجابة

استجابت شركة اتصالات لشكوى قارئة، نشرت في زاوية «سكيك»، حول عدم قدرتها على الحصول على مستحقاتها المالية بعد تعطل إحدى ماكينات دفع الفواتير، إذ تفاعل مسؤولون في الشركة مع الشكوى وتم التواصل مع القارئة وإنهاء الشكوى.

دعاية

يعرض «مؤثرون»، في مواقع التواصل الاجتماعي، على مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي القيام بعمل دعاية لهم، من خلال عروض تشمل مقابلات متلفزة ومقاطع فيديو قصيرة، وبمبالغ تصل كلفتها إلى مئات الآلاف من الدراهم، وسط تساؤل قراء عن مدى تأثير إعلانات «السوشيال ميديا» في آراء الناخبين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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