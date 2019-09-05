«طرق دبي» توفر «واي فاي» مجاناً وخدمات رقمية مبتكرة في مركبات الأجرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها بدأت تنفيذ مبادرة «تك تاكسي» المعنية بالتحول الإلكتروني في خدمات مركبات الأجرة في دبي، التي تتضمن توفير خدمة الاتصال اللاسلكي (واي فاي) مجاناً، إلى جانب خدمات رقمية لمرتادي مركبات الأجرة، والتي تندرج ضمن خطط التطوير الرقمي لقطاع النقل، لتفعيل توجهات المدينة الذكية، التي تمثلت إحداها في الحجز الإلكتروني التي تم إطلاقها رسمياً أخيراً مع شركة كريم «هلا».

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، خالد العوضي، إن المبادرة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة للتحول الإلكتروني الذكي في قطاع النقل، استجابة لتوجهات حكومة دبي بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وأنها تأتي في إطار كون إمارة دبي إحدى أهم المدن العصرية، موضحاً أن مبادرة «تك تاكسي» تتضمن توفير «واي فاي» مجاناً في جميع مركبات الأجرة، يمكن للمتعامل من خلال هاتفه الذكي استخدامها عبر شبكة WI-FI UAE، ومن ثم يصبح بإمكان الراكب استخدام الرابط www.taxiconnect.ae لكي يحصل على خدمات رقمية عدة عبر خيارات تم توفيرها في هاتفه، منها التواصل مع السائق بترجمة فورية للغة الراكب إلى اللغة التي يختارها السائق وتظهر أمامه على شاشة العدّاد.

وأضاف أن مبادرة «تك تاكسي» تتضمن أيضاً اطلاع الراكب على مسار رحلته من خلال خريطة يمكنه إرسالها لذويه لمعرفة موقعه، إلى جانب خيار يوضح للراكب أسعار العملات، ليتمكن من دفع تعرفة مركبة الأجرة بالقيمة السوقية الحالية للدرهم مقارنة بعملة المتعامل، فضلاً عن توفير مقياس السعادة ومدى رضاه عن الخدمة، إضافة إلى خيار آخر يمكنه من تقييم أداء وسلوك السائق من خلال اطلاعه على ملف قائد المركبة، وبإمكان الراكب معرفة تفاصيل عدّاد المركبة على شاشة هاتفه.