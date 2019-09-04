المصدر: الامارات اليوم

ترخيص

اشتكى متعاملون مع إدارة ترخيص المركبات بأبوظبي من صعوبة إنهاء المعاملات عبر التطبيق الإلكتروني، مطالبين بخطوات مبسطة، أو تخصيص موظفين لمساعدتهم في مقر الإدارة.

بنك

قالت متعاملة مع أحد البنوك الوطنية، إنها دخلت في نزاع قضائي مع البنك بسبب بطاقة ائتمان، تم الحكم فيه لصالحها، وتعويضها بمبلغ 15 ألف درهم، فقام البنك بإبلاغ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بوجود متأخرات عليها، ما أثر على تقييمها الائتماني.

سيارات

أفادت قارئة بأن عمال غسل السيارات في مواقف الأسواق التجارية يحدثون إرباكاً للزوّار، لوجودهم بين المركبات وفي مناطق غير مرئية بالنسبة للسائقين، ما يعرضهم لخطر الدهس، مطالبة الجهات المعنية بتنظيم عملهم، أو تخصيص منطقة معينة لتنظيف المركبات.

أسعار

اشتكى مرتادون لمتجر «إيكيا» للأثاث ولوازم المنزل بدبي من الأسعار المرتفعة التي تطرحها الشركة على بعض خدمات التوصيل والتركيب، التي زادت على نحو لافت في السنوات الماضية.

إيجارات

دعا مستأجرون الجهات البلدية المعنية في الدولة إلى التدخل لخفض الإيجارات التي تتجاوز المؤشر المعتمد في المنطقة، مشيرين إلى أن كثيراً من الملاك يفرضون قيماً إيجارية أعلى من قيم المؤشر، لكن المستأجرين أنفسهم يجهلون ذلك، ولا يعترضون، الأمر الذي يتعين معه تدخل البلديات لتنبيههم.

طلبات

استقبل مقيمون في إمارة عجمان رسالة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تفيدهم بضرورة تقديم طلبات توصيل الماء والكهرباء اعتباراً من تاريخ إصدار رخصة البناء، وحتى قبل إصدار شهادة الإنجاز بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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