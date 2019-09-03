المصدر: الامارات اليوم

عروض

فوجئ زوّار لجمعية أسواق عجمان التعاونية بكتابة عرض العودة إلى المدارس على بعض أنواع السمك، ولم يفهموا الرابط بين المناسبة وأسعار السمك.

سرعة

اشتكت قارئة مما وصفته بـ«تهور» بعض سائقي سيارات التاكسي، وقيادتهم المركبات بسرعة مبالغ فيها، ما يلقي الرعب في قلوب الركاب، ويعرض بقية مستخدمي الطرق للخطر.

عطلة

تسبب عدم تحديد عطلة رأس السنة الهجرية مسبقاً في إرباك أولياء الأمور، الذين وصلتهم معلومات متضاربة يشير بعضها إلى أن الأحد عطلة رسمية، فيما أخرى أشارت إلى عدم وضوح الصورة، وطالبوا بتحديد مسبق للعطلات في الحالات المشابهة.

تزوير

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع آسيوي استعمل محرراً رسمياً، عبارة عن بطاقة هوية زبون نسيها في المحل، واستخدمها البائع في تزوير فاتورة بيع بطريقة غير شرعية.

إشعار

اشتكى سائق عدم تلقيه إشعارات بالمخالفات المرورية التي تسجل على سيارته، على الرغم من أن رقم هاتفه مسجل في النظام الاتحادي، واعتاد تلقي الإشعارات سابقاً.

إعلانات

لاحظ قراء قيام بعض أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمكملات غذائية ومواد طبية تسهم في خفض الوزن في مدة زمنية قصيرة، مطالبين بمراقبتها للحد منها، ومن أضرارها الصحية المحتملة.

عمال

لاحظ قراء قيام بعض عمال النظافة الموجودين في الأماكن العامة باستعطاف مرتاديها، بتكرار إلقاء التحية عليهم حتى يعطوهم بعض النقود، ما يتسبب في انزعاج البعض من هذه الطريقة، مطالبين الجهات المعنية بتوعية العمال، وإلزامهم بعدم اتباع أساليب من شأنها إزعاج الآخرين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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